Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots)

29. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 29.06.2021 - Glinde Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Heute Morgen gegen 09:40 Uhr hat sich in Glinde ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lkw ereignet. Die 85-jährigen Passantin zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Mann aus der Nähe von Mühlhausen (Thüringen) mit einem Lkw Scania die Möllner Landstraße in Richtung Neuschönningstedt. Verkehrsbedingt musste der Lkw-Fahrer im Kreuzungbereich Möllner Landstraße/ Söhnke-Nissen-Allee vor einer Fußgängerfurt halten. Die 85-jährige Glinderin wollte die Fahrbahn vor dem Lkw an der Fußgängerfurt bei grün überqueren. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die Passantin und wurde dann im Bereich der Beine von dem Lkw überrollt und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem Lkw ist kein Schaden entstanden. Die K 26 wurde in Richtung Neuschönningstedt für eine Stunde gesperrt und es kam in Folge dessen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Rena Bretsch, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell