Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiposten ermittelt wegen Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht!

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zuletzt am Mittwoch warfen bislang Unbekannte zwei Fensterscheiben der denkmalgeschützten Kirche in der Beindstraße ein und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Bereits in zurückliegender Zeit kam es im Ortskern vermehrt zu Sachbeschädigungen, unter anderem in einer Tiefgarage. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen intensiviert und geht derzeit von einem Zusammenhang der einzelnen Taten aus, die sich überwiegend in den Abendstunden ereignet haben dürften. Die Bevölkerung wird gebeten, Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei unter Tel.: 06203-41443 oder unter 110 zu melden.

