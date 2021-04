Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lingental, Rhein-Neckar-Kreis: Gartenmöbel in Brand geraten - Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Lingental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Knapp 50.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand gegen 9.45 Uhr in der Akazienstraße. Ein aufmerksamer Nachbar wurde auf brennende Gartenmöbel auf der Terrasse einer Souterainwohnung aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Seinen ersten Löschversuchen sowie dem schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Leimen ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf das Gebäude übergriff. Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung barsten die Fensterscheiben der angrenzenden Wohnung, was dazu führte, dass der Rauch in diese zog. Durch den dadurch entstandenen Schaden ist die Wohnung zunächst nicht bewohnabr. Die Bewohner selbst waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Auch wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt. Die Brandermittler des Polizeipostens Leimen haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

