Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - GPS-Modul und Monitor gestohlen

Borken (ots)

Auf das GPS-Modul eines Traktors hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Borken abgesehen. Zudem ließen seinen Monitor aus dem Fahrzeug mitgehen, das in einer Stallung auf einem Bauernhof an der Straße Wickinghof gestanden hatte. Um an ihre Beute zu kommen, müssen die Täter ein Bügelschloss aufgebrochen haben - das GPS-Modul war damit am Dach gesichert. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei rät vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls dazu, derartige GPS-Geräte nach Möglichkeit nicht am Fahrzeug zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell