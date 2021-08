Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht in der Haster Straße - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots)

Am Samstagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haster Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen roten KIA Rio, der rechts neben dem Haupteingang unweit der Frauenparkplätze abgestellt worden war. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Rangieren an der rechten Heckstoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei aus Belm sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05406/898630 zu melden.

