Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brohl-Lützing (ots)

Am 28.06.2021 ereignete sich gegen 14:50 Uhr auf der B 9 bei Brohl-Lützing ein Unfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Aral Tankstelle in Brohl-Lützing beabsichtige ein weiterer Verkehrsteilnehmer nach links auf das Gelände der Aral Tankstelle abzubiegen. Dies bemerkte der Unfallverursacher nicht rechtzeitig. Er scherte aus und geriet in den Gegenverkehr. Durch das plötzliche Fahrmanöver kam es letztlich zur Kollision von drei PKW auf der B9. Zwei Fahrzeugführer wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die B9 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der PKWs kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Da beim Unfallverursacher Hinweise für einen möglichen Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt wurden, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

