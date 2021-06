Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: E-Bikes in Kaltenborn entwendet

53520 Kaltenborn (ots)

In der Nacht zum Samstag, 26.06.2021, wurden in Kaltenborn aus dem Nebenraum eines Carports zwei E-Bikes entwendet. Hierbei handelte es sich um ein BULLS und ein GHOST Mountainbike mit einem Gesamtwert von 4.500,- EUR. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Täter hierzu einen Transporter verwendet haben, wird um Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Kaltenborn gebeten. Hinweise an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250

