Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit schwerverletzten Personen

Rieden, K19 (ots)

Am 27.06.2021 befuhr gegen 19:30 h, ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel mit seinem PKW, Opel Mokka die K19, aus Bell kommend, in Fahrtrichtung Rieden. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich in der angrenzend abfallenden Böschung. Beim Unfallhergang wurde neben dem Fahrer, eine 60-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Das rasch vor Ort eintreffende DRK konnte die Personen aus dem Pkw befreien, sie wurden im Anschluss in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. An dem Kfz entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell