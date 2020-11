POL-RZ: Handtaschenraub - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Ratzeburg

26. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.11.2020 - Geesthacht

Gestern Abend, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Straße Buntenskamp in Geesthacht zu einem Handtaschenraub.

Eine 50-jährige Geesthachterin verschloss gerade ihr geparktes Fahrzeug am Straßenrand in der Straße Buntenskamp. Plötzlich griff ein unbekannter Mann nach ihrer in der Armbeuge getragenen Handtasche und versuchte ihr diese zu entreißen. Die Geesthachterin leistete zwar Gegenwehr, konnte aber letztendlich ihre Handtasche nicht festhalten. Der Täter flüchtete mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Er kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 175 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer dunklen Bomberjacke und einer dunklen Wollmütze

Die 50-jährige zog sich bei dem Gerangel leichte Verletzungen zu.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist in der Straße Buntenskamp oder in der unmittelbaren Umgebung in Geesthacht die oben beschriebene Person aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152 /8003-0 entgegen.

