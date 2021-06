Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zigarettenautomat in Bockhorn aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Abend des 15.06.2021 wurde in der Lebensstraße in Höhe der Schützenhalle in Grabstede ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte hatten diesen gewaltsam geöffnet und eine nicht bekannte Anzahl an Zigaretten entwendet. Der Tatzeitraum konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell