Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streit in der Peterstraße mit Folgen - Polizei leitet Ermittlungsverfahren nach Trunkenheitsfahrten ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, den 15.06.2021, erhielt die Polizei um 21.00 Uhr Kenntnis von einem Einsatz in die Peterstraße, wo es zu Streitigkeiten zwischen drei Personen gekommen sein soll. Der Anzeigende, ein 33-jähriger Wilhelmshavener, gab an, dass er mit zwei Bekannten in Streit geraten sei, einer gegen seine Tür getreten habe und beide anschließend mit dem Pkw weggefahren seien. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten den Pkw auf einem Parkplatz in der Werfstraße parkend an, der in dem Moment wieder startete und beim Rückwärtsfahren beinahe den Funkstreifenwagen touchierte. Bei der anschließenden Kontrolle trafen die Beamten auf einen 41-jährigen Fahrzeugführer und einem 38-jährigen Beifahrer. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige unter Alkoholeinfluss stand (0,98 Promille) und keine Fahrerlaubnis besitzt, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und Ermittlungsverfahren einleiteten. Da die Beamten bei dem Fahrzeugführer weiterhin eine geringe Menge Betäubungsmittel auffanden, erwartet den 41-jährigen außerdem noch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 38-jährige Beifahrer war ebenfalls erheblich alkoholisiert (2,6 Promille). Aufgrund der eigenen Einlassung, den Pkw zuvor auf dem Weg zu dem Anzeigenden geführt zu haben sowie weiterer Zeugenaussagen leiteten die Beamten gegen den 38-jährigen ebenfalls ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Beide Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell