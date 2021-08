Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Bike-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Berge (ots)

Am Donnerstag, 05. August 2021 um 14.50 Uhr wurde eine 62-jährige Radfahrerin imm Kreuzungsbereich Menzelstraße / Heideweg / Telemannstraße schwer verletzt. Die 62-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike die Telemannstraße und wollte den Heidweweg geradeaus in die Menzelstraße überqueren. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine ebenfalls 62-jährige Radfahrerin mit ihrem E-Bike vom Heideweg aus nördlicher Richtung kommend nach links in die Telemannstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrerinnen, wobei die 62-Jährige aus der Telemannstraße zu Fall kam und sich verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. An beiden Fahrrädern entstand kein Sachschaden. (ab)

