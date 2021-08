Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Donnerstag, 05. August 2021, um 15.55 Uhr wurden zwei Radfahrer auf der Östingstraße in Höhe der Klutestraße bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 46-jähriger Radfahrer aus Hamm befuhr die Klutestraße in östliche Richtung und bog im Einmündungsbereich auf den Fuß- und Radweg der Östingstraße ab. Ihm entgegen kam ein 29-Jähriger, ebenfalls aus Hamm, mit seinem E-Bike, der den Fuß- und Radweg der Östingstraße in nördliche Richtung befuhr. Aus ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Sie stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an beiden Fahrrädern wird auf 80 Euro geschätzt. (ab)

