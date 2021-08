Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus

Hamm-Westen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 4. August, 17.50 Uhr bis Donnerstag, 5. August, 16.00 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße mehrere Kellerräume aufgebrochen. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und machten sich an den Kellertüren zu schaffen. Zum Diebesgut konnten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Nach ersten Feststellungen wurden aber diverse Kleidungsstücke, ein BMX-Rad sowie ein W-Lan Router entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

