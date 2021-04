Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Prinzhöfte und Kirchseelte ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. April 2021, 10:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine Abfallablagerung in Prinzhöfte, in einem Feldweg in unmittelbarer Nähe zur Heysestraße, gemeldet. Die Beamten stellten einen Abfallhaufen, bestehend aus Bauschutt mit Asbestplatten, fest.

Am Mittwoch, 21. April 2021, 10:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine Abfallablagerung in Kirchseelte, auf einem geschotterten Nebenweg in unmittelbarer Nähe des Groß-Ippener-Weg, gemeldet. Auch hier fanden die Beamten einen Abfallhaufen aus Bauschutt mit Asbestplatten vor.

In beiden Fällen ist der Bauschutt durchsetzt mit asbestbelasteten Wellfaserzementplatten. Diese sind dunkelbraun lackiert. Es finden sich weitere Zementplatten, die orange/bräunlich gestrichen sind.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen

