Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Dieseldiebstahl auf der Rastanlage Wildeshausen an der A 1 im Bereich Dötlingen ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 20. April 2021, 16:00 Uhr, auf Mittwoch, 21. April 2021, 05:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter aus einem geparkten Sattelzug des Herstellers DAF auf dem Betriebsgelände der Rastanlage Wildeshausen im Bereich Dötlingen an der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, circa 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/93160 in Verbindung zu setzen.

