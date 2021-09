Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Wohnmobil fährt auf Schranke (05.09.2021)

Radolfzell (ots)

Auf eine Schranke in der Konstanzer Straße aufgefahren ist am Sonntag gegen 12.45 Uhr ein Wohnmobil-Fahrer. Beim Rückwärtsfahren beschädigte ein Unbekannter mit einem Wohnmobil eine Schranke am Gebäude "Deutsches Rotes Kreuz". Der Fahrer, der den Unfall möglicherweise nicht mitbekam, verließ die Unfallstelle. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können ihre Hinweise an das Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, geben.

