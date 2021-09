Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Landkreis Konstanz) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt (05.09.2021)

Stockach (ots)

Ein Radfahrer hat sich am Sonntag gegen 7.30 Uhr durch einen Sturz auf dem Radweg neben der Kreisstraße 6117 zwischen Orsingen und Wahlwies schwer verletzt. Ein 54-Jähriger Rennradfahrer kam alleinbeteiligt zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Für die Landung des Helikopters musste die Kreisstraße zeitweise vollgesperrt werden. Der Sachschaden an seinem Rennrad "Orbea Orca M30" beläuft sich auf rund 500 Euro.

