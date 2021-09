Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Unfall nach Vorfahrtsfehler

Dietingen (ots)

Am Irslinger Kreuz hat sich am Dienstag ein Unfall wegen eines Vorfahrtsfehlers ereignet. Eine 32-jährige Skoda-Fahrerin kam von Gösslingen und wollte links ab nach Dietingen fahren. Zur gleichen Zeit kam ihr aber ein 49-jähriger mit seinem Elektro-VW von Irslingen entgegen, der Richtung Gösslingen fuhr und Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenprall der beiden Autos war der VW ID 4 nicht mehr fahrbereit. Den Schaden an dem Elektroauto schätzt die Polizei auf 4000 Euro, den am Skoda Oktavia auf rund 2000 Euro. Beide Autoinsassen blieben unverletzt.

