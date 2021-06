Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Auto in Brand geraten

Rhede (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Land Rover auf einem Parkplatz an der Dieselstraße in Rhede in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen daneben geparkten Mazda über. Beide Autos brannten nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

