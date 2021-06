Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand in Abgasanlage

Papenburg (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Flachsmeerstraße in Papenburg alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 6.50 Uhr zu einem Schwelbrand in der Abgasanlage einer dortigen Firma. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass kein Schaden am Gebäude entstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell