POL-MG: Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

In die Räume einer Praxis an der Gasthausstraße brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 11. Mai, 16.30 Uhr und Mittwoch, 12. Mai, 9.40 Uhr bislang unbekannte Täter ein. Die Einbrecher entwendeten diverse elektronische Geräte, unter anderem einen Kaffeevollautomaten, sowie ein Fahrrad aus einer angrenzenden Garage.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

