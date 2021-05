Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Täter flüchten mit Beute über Bahngleise

Mönchengladbach (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Montag, 10. Mai, 19 Uhr und Dienstag, 11. Mai, 6.15 Uhr, von der Südstraße kommend über die dort stillgelegten Bahngleise durch ein Loch in einem Maschendrahtzaun Zutritt zu einem Gelände an der Schwalmstraße verschafft. Dort brachen sie innerhalb eines Gebäudekomplexes in die Räumlichkeiten zwei ansässiger Firmen ein.

Intensiv durchwühlten sie Büro- und Lagerräume und entwendeten elektronische Geräte sowie diverse Werkzeugmaschinen. Mit der Beute verließen sie das Gelände vermutlich auf demselben Weg, wie sie gekommen waren über das Gleisbett in Richtung Südstraße. Teile der Beute ließen sie zurück.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

