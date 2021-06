Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer in Fußgängerzone attackiert

Lingen (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Marienstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen 21 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Marktplatz unterwegs. Etwa in Höhe "Spielemax" rannte ein bislang unbekannter Täter dem Radfahrer hinterher, schrie ihn an und schlug ihn mit einem Fausthieb vom Fahrrad. Nach Androhung weiterer Schläge, entfernte sich der Unbekannte. Nach Auskunft des Opfers habe es keinerlei Anlass zu der Tat gegeben. Er kenne den Angreifer nicht. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur beschrieben. Er hatte kurzes, blondes Haar und trug einen schwarzen Jogginganzug mit einem auffälligen weißen, mehrzeiligen Schriftzug auf der Rückseite. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

