Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Volvo zerkratzt

Herzlake (ots)

Am Dienstag zwischen 12.30 und 12.50 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines schwarzen Volvo C70 mit Dortmunder Kennzeichen. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Herzlake an der Löninger Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzlake unter der Rufnummer 05962/877760 in Verbindung zu setzten.

