Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Fahrraddiebstahl

Nordhorn (ots)

Am Dienstagabend haben bislang unbekannte Täter versucht ein Mountainbike zu entwenden. Das verschlossene Fahrrad stand zur Tatzeit unter der Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Vechtesee am Heseper Weg in Nordhorn. Da der Versuch misslang, bauten die Täter verschiedene Teile von dem Rad ab und warfen sie in die Vechte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

