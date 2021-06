Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

In der Nacht zu Mittwoch setzten bislang unbekannte Täter auf dem Schulhof der Antoniusschule in Geeste den Vorderreifen eines Kinderrades in Brand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an dem Fahrrad auf etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

