Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

Haselünne (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Wiesenweg in Haselünne einzubrechen. Als er vermutlich von dem Anwohner gestört wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

