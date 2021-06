Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Porschefahrer nötigt und beleidigt auf A31

Samern (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der A31 in Höhe Samern zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Porsche Carrera GTS war gegen 9.10 Uhr in Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Samern fuhr er bis auf einen Meter auf einen vor ihm fahrenden Mercedes auf, überholte diesen wenig später rechts und zeigte den Insassen des Daimler den Mittelfinger. Anschließend entfernte sich der Porsche mit Kennzeichen aus Kempen-Krefeld (KK) mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten ermitteln wegen Nötigung und Beleidigung. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

