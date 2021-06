Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Bereits am Freitagabend hat sich ein bislang unbekannter Mann gegen 17.50 Uhr an einem See am Sechs-Sterne-Weg in Emsbüren drei jungen Frauen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Der Mann ging lediglich mit einem T-Shirt bekleidet mehrmals an den Frauen vorbei, die am Ufer des Sees saßen. Anschließend hielt er sich weiter in der Nähe der Gruppe auf und manipulierte im Blickfeld der Frauen an seinem Geschlechtsteil. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell