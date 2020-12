Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin auf Radweg angefahren und leicht verletzt

HöxterHöxter (ots)

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin in Höxter beim Zusammenstoß mit einem Auto, als sie an der Albaxer Straße auf einem Radweg fuhr.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 2. Dezember, an der Einmündung der Straße "Am Südhang" in Höhe einer Bäckerei. Eine 55-Jährige wollte gegen 12 Uhr mit einem schwarzen Mercedes von der Ausfährt des Bäckerei-Parkplatzes nach rechts auf die B 64 in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf die von rechts kommende 64-Jährige, die mit ihrem Pedelec entgegen der Fahrtrichtung auf dem kombinierten Geh-Radweg Richtung Ortsausgang unterwegs war, um dann in die Straße "Am Südhang" einzubiegen.

Durch den Zusammenprall kam die Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt. An dem Pedelec und an dem Mercedes entstand jeweils leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell