POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Radfahrerin bei Sturz verletzt (06.09.2021)

Konstanz (ots)

Auf einem Radweg an der Riedstraße ist am Montagabend eine 65-jährige Frau mit einem Fahrrad gestürzt und hat sich verletzt. Gegen 21 Uhr meldete eine Passantin auf Höhe der Bushaltestelle "Wollmatingen Radweg" eine verletzte Frau. Die Rettungskräfte brachten die Verletzte, die alleinbeteiligt gestürzt war, in ein Krankenhaus.

