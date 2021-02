Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Struvenhütten L76

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Pkw-Insassen - Wer von den beiden das Fahrzeug geführt hat, bleibt noch unklar.

Bad Segeberg (ots)

Am 15.02.2021, gegen 00.00 Uhr, alarmierten Autofahrer die Polizei, nachdem auf der außerorts gelegenen Hauptstraße (L 76 in Struvenhütten) ein Pkw BMW, Typ 316, in einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Die Hinweisgeber waren keine Augenzeugen.

Das Fahrzeug war aus Richtung Kaltenkirchen unterwegs, gegen einen Baum geprallt und wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden. Zwei Insassen wurden aus dem Pkw geschleudert und lagen schwer verletzt auf der Fahrbahn.

Der 27jährige mutmaßliche Fahrer und sein 24jähriger Beifahrer, beide stammen aus dem Segeberger Umland, wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei suchte mit einer Wärmebildkamera den Nahbereich ab, nachdem von beiden alkoholisierten Insassen behauptet worden war, nicht selbst gefahren zu sein. Weitere mögliche Fahrzeuginsassen wurden nach etwa einstündiger Absuche nicht aufgefunden.

Am Pkw waren entstempelte und nicht zum BMW gehörende Kennzeichen montiert, beide Männer sind zudem auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe zur späteren Blutalkoholbestimmung entnommen. Die Polizei hat das Fahrzeug beschlagnahmt und die Ermittlungen gegen beide Beschuldigte wegen mehrerer Straftatbestände aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat der Polizei Kaltenkirchen unter der Telefonnummer 04191 / 3088-0 zu melden.

Kai Hädicke-Schories

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell