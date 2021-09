Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jugendlicher entblößt sich vor einer Frau im Bornekamptal - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat sich am Dienstag (14.09.2021) gegen 10.30 Uhr im Bornekamptal in Unna vor einer Frau entblößt und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Die Geschädigte rief daraufhin die Polizei, die den Jungen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen hat. Beschrieben wurde der Jugendliche wie folgt:

- ca. 14-15 Jahre alt - helle Haut, rotblonde Haare - Sommersprossen, blaue Augen - schwarzer Pulli (mögl. Aufschrift "Lakers") - schwarze kurze Hose (Marke Adidas) - Rucksack

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

