Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Nach SEK-Zugriff: 34-jähriger Festgenommener einer JVA zugeführt

Bergkamen (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, hat ein Spezialeinsatzkommando am späten Mittwochabend (15.09.2021) die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gedächtnisstraße in Bergkamen gestürmt und einen 34-Jährigen festgenommen. Zur Vollstreckung des offenen Haftbefehls, der gegen den Mann vorlag, ist er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden.

