Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Damen-Pedelec gefunden und sichergestellt: Polizei sucht rechtmäßige Eigentümerin

Bild-Infos

Download

Bergkamen (ots)

Die Polizei sucht die rechtmäßige Eigentümerin eines schwarzen Damen-Pedelec der Marke "Velo de Ville", das ein Zeuge am 1. September 2021 in Bergkamen gefunden hat und das sichergestellt wurde. Das Fahrrad verfügt über eine 9-Gang-Schaltung der Marke "Shimano" und einen Akku der Marke "Bosch". Am Zweirad ist ein Werbesticker eines Fahrradhändlers aus Unna angebracht. Eine Überprüfung der Individualnummern und der Seriennummer - auch bei dem Unnaer Fahrradhändler - ergab keinen Treffer.

Wer erkennt das Fahrrad wieder? Hinweise zur rechtmäßigen Eigentümerin nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell