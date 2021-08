Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Nach Unfall entfernt

Bocholt (ots)

Touchiert hat ein Unbekannter mit einem Lkw am Mittwoch in Bocholt-Mussum einen anderen Wagen. Das Geschehen spielte sich gegen 05.45 Uhr auf der Mussumer Ringstraße ab. Die Fahrerin des beschädigten Wagens gab an, die Straße in Richtung Mussum befahren zu haben. In Höhe der Ausfahrt Spork der B67 habe sich von dieser aus Richtung Borken ein roter Lkw genähert und sei nach links auf die bevorrechtigte Mussumer Straße eingebogen. Die Fahrerin habe noch versucht, auszuweichen. Der Lkw habe ihren Wagen jedoch noch angefahren. Sie habe daraufhin angehalten, der Lkw sei jedoch weitergefahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell