Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - VW bei Probefahrt entwendet

Stadtlohn (ots)

Eigentlich war eine Probefahrt zwischen den Parteien abgesprochen worden: Verkauft werden sollte ein schwarzer VW Touareg. Ein Interessent ließ nicht lange auf sich warten und erschien beim Verkäufer in Stadtlohn. Es schien alles seine Richtigkeit zu haben. Der Interessent wies sich aus. Zur Testfahrt händigte der Fahrzeugeigentümer die Schlüssel aus. Mit dem 15 Jahre alten Wagen machte sich der Mann aus dem Staub, ohne zu bezahlen. Mutmaßlich verantwortlich für den Diebstahl ist ein Mann, der hinlänglich für gleichgelagerte Delikte bekannt ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: (02561) 9260.

