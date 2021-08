Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Sprühereien verunstalten Schulgelände

Gescher (ots)

Mit silberfarbenem Sprühlack haben Unbekannte ein Schulgelände am Borkener Damm verunstaltet. Ein beleidigender Schriftzug mit Schulbezug war auf einer Torwand zu lesen. Der Abneigung gegenüber der Polizei wurde auf der Gebäudefassade Ausdruck verliehen. Die Schmierereien wurden zwischen Montag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, aufgetragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell