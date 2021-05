Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Arztpraxis

Mönchengladbach (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 2.10 Uhr, wurde am Montag, 3. Mai, in eine Arztpraxis auf der Eickener Straße eingebrochen. Ein Zeuge gab an, zur Tatzeit Geräusche im Hausflur gehört zu haben und stellte beim späteren Nachsehen den Einbruch fest. Der Mann verständigte den Praxisbesitzer. Dieser wiederum rief die Polizei.

Nach einer ersten Durchsicht stellte der Praxisbesitzer fest, dass Schubladen geöffnet und durchwühlt, sowie aus einer Geldkassette ein zweistelliger Betrag entwendet wurden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell