Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall in Venn - 45Jähriger aus Hardt verletzt

Mönchengladbach-Venn (ots)

Am Samstag, 01.05.2021, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Venn, bei dem ein 45 Jahre alter Mann aus Hardt schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr der Hardter mit seinem Pkw Fiat die Mürriger Straße in Fahrtrichtung Stationsweg. In Höhe des Grottenweges kam er in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen geparkten Pkw auf, den er wiederum auf einen weiteren Pkw aufschob. Bei dem Aufprall verletzte der 45Jährige sich so schwer, dass er nach notärztlicher Erstversorgung einem Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt werden musste. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallaufnahme vor Ort wurde gegen 18.30 Uhr beendet. Es kam zu unwesentlichen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell