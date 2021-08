Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Identität Opfer Breedenbroek bekannt

Breedenbroek maktulünün kimligi tespit edildi. Pressemitteilung der niederländischen Polizei in deutscher und türkischer Sprache

Breedenbroek/NL (ots)

Wir unterstützen unser Kollegen der niederländischen Polizei und veröffentlichen an dieser Stelle deren Pressemitteilung in deutscher und türkischer Sprache.

Medienrückfragen bitte an die Pressestelle Politie Oost Nederland, Apeldoorn, Kommunikationsabteilung.

Die Origonal-Pressemeldung finden Sie hier: https://www.politie.nl/nieuws/2021/augustus/17/02-breedenbroek-identiteit-slachtoffer-breedenbroek-vastgesteld.html

Pressemeldung in deutscher Sprache:

Identität Opfer Breedenbroek bekannt

Breedenbroek/Gelderland-Niederlande/Nähe Suderwick/Bocholt an der Grenze

Bei der am 06. August in Breedenbroek aufgefundenen Leiche handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann aus der Türkei. Seine Angehörigen wurden informiert und die Leiche des Mannes wurde freigegeben.

Die Untersuchungen nach dem Tathergang sind noch in vollem Gange, die Polizei geht weiterhin von einem Verbrechen aus. Bei den Ermittlungen arbeitet die Polizei mit dem Niederländischen Forensischen Institut zusammen und ist bestrebt, mehr über den Hintergrund des Opfers zu erfahren.

Zeugen

Die Polizei bittet jeden, der den Mann (siehe Foto) gesehen hat, Kenntnis über seinen Aufenthaltsort in den letzten 2 Wochen vor dem Fund des Opfers am Freitag, dem 06. August 2021 hat, oder weiß, mit welchen Personen das Opfer Kontakt hatte, diese Informationen zu melden. In den letzten Wochen gab es bereits viele Meldungen und auch Kamera-Aufnahmen. Personen, die nach dieser Veröffentlichung zur Identität des Mannes über weitere Informationen verfügen, werden gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Am Donnerstag, dem 19., und Freitag, dem 20. August wird in der Umgebung des Fundortes eine Informationstafel platziert, um weitere Zeugen zu finden, denen in der Gegend rund um den Beggelderpad in Breedenbroek zwischen Donnerstag, dem 05. August ab 19:00 Uhr, und Freitag, dem 06. August um 07:00 Uhr etwas aufgefallen ist.

Hinweise werden durch die Polizei Borken unter der Telefonnummer 02861-900 0 entgegengenommen und an die zuständige niederländische Polizeidienststelle weitergeleitet.

Die Pressemeldung in türkischer Sprache ist als Dokument angehängt, ebenso Fotos des Verstorbenen zu Lebzeiten.

