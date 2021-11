Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußballspiel mündet in Eklat (31.10.2021)

Niedereschach (ots)

Zu einem Eklat gekommen ist es bei einem Fußballspiel zwischen den Kreisligisten SV Niedereschach und NK Hajduk VS am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf einem Sportplatz. Als der 19-jährige Schiedsrichter dem 40-jährigen Torwart des NK Hajduk VS wegen einer vorangegangenen Tätlichkeit des Platzes verwies, versetzte der dem Unparteiischen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab und verließ das Spielfeld, wobei ihn Ordner vor aggressiven Fans des NK Hajduk schützten. Der Torwart muss, neben verbandsinternen Sanktionen, mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

