Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbruch - 72-Jähriger unter Tatverdacht

StemwedeStemwede (ots)

Er habe sich nur einmal umschauen wollen, rechtfertigte ein 72 Jahre alter Mann, als ihn ein Autobesitzer (50) beim Aufbruch seines Wagens auf frischer Tat erwischte.

Zuvor hatte der 50-Jährige am vergangenen Donnerstag, 10. Dezember, gegen 5 Uhr aufgrund eines ausgelösten Bewegungsmelders Licht auf dem Außengrundstück bemerkt. Als er anschließend das Haus in der Süsterstraße verließ, um zu seinem Auto zu gehen, befand sich ein unbekannter Mann an der geöffneten Beifahrertür des Daimlers. Als der den 50-Jährigen erblickte, ergriff er umgehend die Flucht, konnte allerdings schnell vom Geschädigten eingeholt und festgehalten werden.

Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen polizeibekannten 72-jährigen Mann aus Stemwede handelte, der sich offenbar alles andere als nur umgesehen hatte. So konnte dieser das von ihm mitgeführte Equipment, darunter alleine sieben Taschenlampen, drei Taschenmesser und weiteres Aufbruchswerkzeug, gegenüber den Einsatzkräften nicht nachhaltig erklären. Nun kommt auf ihn eine Strafanzeige zu.

