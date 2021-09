Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien an Häusern und PKW - Zeugen gesucht

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachten bisher unbekannte Täter in Wilhelmsfeld an mehreren Stellen Schäden durch Farbschmierereien. Die Unbekannten sprühten in der Johann-Wilhelm-Straße und in der Jose-Rizal-Straße meterlange grüne Farbstreifen auf insgesamt drei Häuser. In der Silbergasse wurde ein parkender Audi mit grüner Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern werden unter Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

