POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Brand einer Gartenhütte und eines Wohnwagens - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr, kam es in der Nähe des Allmendpfads zu einem Brand auf einem privaten Gartengrundstück. Anwohner hatten der Polizei eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Feldgebiet gemeldet. In der Nähe der Heinrich-Dietrich-Halle konnten die Beamten schließlich einen Wohnwagen und eine Gartenlaube feststellen, welche in Flammen standen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand kurz darauf gelöscht. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord. Zeugen, welche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich unter 06221/4569-0 zu melden.

