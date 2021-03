Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Overweg - 5.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch (10. März) bilanzierte die Polizei einen Sachschaden von 5.000 Euro an dem Höhenbegrenzer eines Fastfood-Restaurants am Overweg. Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, fuhr ein Fahrzeug gegen den Begrenzer, der hierdurch verschoben wurde. Anstatt sich bei der Polizei oder im Fastfood-Restaurant zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell