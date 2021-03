Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Goethestraße - VW flüchtig

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (9. März), gegen 7.50 Uhr, touchierte nach Aussagen einer Zeugin ein grauer VW Golf oder Touran in der Goethestraße, während der Fahrt in Richtung Barbarossastraße, einen geparkten, weißen VW Eos. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer, beziehungsweise die Fahrerin des VWs, die Fahrt fort. Die Polizei geht davon aus, dass der flüchtige VW einen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite haben müsste. Der entstandene Unfallschaden an dem Eos wird auf 500 Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

