POL-SO: Warstein - Baustein verfehlt 40-Jährigen nur knapp

Am Dienstagnachmittag (9. März) wurde die Polizei von einem 40-jährigen Warsteiner darüber informiert, dass er gegen 13 Uhr zu Fuß aus der Tiefgarage am Dr.-Segin-Platz in Richtung Markplatz ging, als aus dem oberen Bereich ein Baustein herunterfiel und ihn nur knapp verfehlte. Nach einer Zeugenaussage befanden sich kurz vor dem Einschlag noch eine Frau und ein Mann im Bereich oberhalb der Einschlagstelle. Die Polizei konnte im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen einen 18-jährigen tatverdächtigen Warsteiner und eine Jugendliche antreffen. Sie wurden von den Beamten zur weiteren Vernehmung mit auf die Wache genommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen im Bereich der Tiefgarage am Dr.-Segin-Platz machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

