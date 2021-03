Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Masken nicht getragen - Anzeige

Soest (ots)

Die Polizei wurde am Montag (8. März), gegen 20 Uhr, davon informiert, dass schätzungsweise 25 Personen ohne Maske und Mindestabstand in der Brüderstraße stehen sollten. Kurz darauf eintreffende Polizeibeamte konnten circa 20 Personen am Rathaus "Am Vreithof" ohne vorgeschriebenen Abstand und Mund-Nasen-Schutz antreffen. Die Personen entfernten sich und blieben auch nach Aufforderung der Beamten nicht stehen. Im weiteren Verlauf wurden die Personalien von acht Personen im Alter von 14 Jahren bis 76 Jahren durch die Polizisten festgestellt und Anzeigen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt werden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell